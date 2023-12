Cum poți participa la reality show-ul tip ”experiment social” de pe Kanal D Cum poți participa la reality show-ul tip ”experiment social” de pe Kanal D Kanal D va invita sa va transformați visul in realitate participand in cel mai provocator experiment social de pe micile ecrane. Intr-o cursa dramatica, zeci de concurenți se vor aventura pe o insula paradisiaca. Toți vor lupta individual pentru indeplinirea celor mai indraznețe visuri. Premiul pus in joc este fara precedent in peisajul media romanesc – 1.000.000 de lei! Castingul se va desfașura in trei orașe mari din Romania. Oricine iși dorește sa faca parte din acest experiment social extraordinar este așteptat la… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

