Cum poți mânca cea mai bună friptură de vită - 5 metode de frăgezire a cărnii pe care puțini le știu Fragezirea carnii de vita. Afla cum sa faci asta in mod corect și care sunt cele mai bune trucuri pe care este bine sa le știi inainte sa gatești o friptura de vita. O friptura frageda de vita este extrem de gustoasa, insa ce trebuie facut pentru fragezirea carnii de vita nu știe multa lume. Iata care sunt cele mai bune metode și la ce trucuri apeleaza marii bucatari atunci cand servesc o friptura frageda de vita. 1. - Cea mai comuna metoda este sa se bata carnea porționata pentru friptura folosind un ciocan de fragezit. Explicația este foarte simpla, prin aceasta metoda fibrele de mușchi se… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

