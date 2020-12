Cum pot intra romanii in Marea Britanie de la 1 ianuarie

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care se afla in Regatul Unit inainte de 31 decembrie 2020 si intentioneaza sa locuiasca, sa munceasca sau sa studieze in aceasta tara si dupa aceasta data trebuie sa solicite obtinerea statutului de rezident (settled status sau pre-settled status) in cadrul programului EU Settlement Scheme (EUSS)…

- Cetatenii romani care vor intra pe teritoriul Marii Britanii pentru a munci, pentru studii sau pentru dezvoltarea propriei afaceri au nevoie de viza incepand din 1 ianuarie, in timp ce romanii care calatoresc in Marea Britanie in scop turistic sau in vizita nu vor avea nevoie de viza, se mentioneaza…

- Romanii care nu au obtinut statutul de rezident in Regatul Unit si doresc sa mearga in vizita la familie sau prieteni ori in scop turistic vor putea folosi cartea de identitate ca document de calatorie pana la 30 septembrie 2021, data de la care calatoriile in aceasta tara vor fi posibile doar cu pasaportul,…

- Peste 600.000 de romani au primit statutul de rezident sau statutul de rezident temporar in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, calitate ce le permite ca si dupa incheierea perioadei de tranzitie de dupa retragerea acestei tari din Uniunea Europeana sa beneficieze de aceleasi drepturi…

- Precizari de presa privind regimul de vize si conditiile de calatorie pentru cetatenii romani in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord incepand cu data de 1 ianuarie 2021 Incepand cu data de 1 ianuarie 2021, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord isi va asuma pe deplin statutul…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis, miercuri seara, ca, dupa 1 ianuarie 2021, intrarea in Marea Britanie va fi permisa fara viza pentru sederi scurte, in scop turistic. Ci care doresc sa munceasca in Marea Britanie sau cei care planuiesc sederi mai lungi de sase luni trebuie sa obtina o viza.…