- CHIȘINAU, 16 iun - Sputnik Universitatea Cooperatist-Comerciala din Moldova (UCCM) a fost infiintata in anul 1993 de catre Guvernul Republicii Moldova si conducerea Moldcoop. Potrivit informației de pe site-ul instituției, aceasta este singura institutie de invatamant superior din țara specializata…

- DEZVALUIRE: “Din 38 de banci de pe piața romaneasca, in anul 2012, 36 au platit ZERO impozit pe profit, vreme de 5 ani, iar in prezent, aceleași instituții platesc mult sub potențial” Vineri, 21 mai, a fost difuzata pe postul de televiziune B1TV, prima emisiune Saptamana Financiara, realizata de cunoscutul…

- CHIȘINAU, 26 mai – Sputnik. Potrivit dosarului (CAB 120/691), la cateva zile dupa capturarea Berlinului de catre Armata Roșie, prim-ministrul a ordonat Cartierului general sa planifice o operațiune cod cu denumirea "Operațiunea Unthinkable". S-a presupus ca aliații occidentali in termen de doua luni…

- Mitul construcțiilor ROTARY s-a spulberat dupa ce legendarea companiei devenise deja una ”prea ca la țara”, ca sa nu bata la ochi… Și mai ales sa nu atraga ca un magnet invidiile și frustrarile celorlați jucatori de pe ”piața gri” a serviciilor. Drept urmare s-a ripostat prin ”raidurile nebune” ale…

- Pierderea neta a companiei Rompetrol Rafinare s-a redus la 14,73 milioane de dolari in primul trimestru al anului, de la 87,78 milioane de dolari raportata in perioada similara din 2020, iar cifra de afaceri bruta a depasit un miliard de dolari, pe fondul unei cresteri usoare a vanzarilor, potrivit…

- Ca parte a extinderii cu o investiție de 39 de milioane de euro finalizata in acest an, grupul francez de real estate Catinvest anunța consolidarea centrului sau comercial regional Electroputere Parc intr-un hub pentru echipamente sportive și aduce marca Hervis pentru prima data in Craiova. Intr-un…

