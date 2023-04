Stiri pe aceeasi tema

- CARANSEBEȘ – Aeroportul Caransebeș SA a scos la licitație pe SEAP proiectarea și execuția lucrarilor pentru obiectivul „Reabilitare si modernizare a Aeroportului Banat-Caransebeș”! Potrivit omului de afaceri Gabriel Olariu, a fost elaborat deja studiul de fezabilitate prin intermediul caruia este identificata…

- Directorul Directiei Control Reprezentante Teritoriale si Comunicare din cadrul Agentiei Domeniile Statului, Marius Nuta, a fost arestat preventiv pentru trafic de influenta, intr-un dosar in care este cercetat de DNA dupa ce ar fi pretins 350.000 de euro de la un om de afaceri pentru a-l "ajuta" sa…

- Directorul Direcției Control Reprezentanțe Teritoriale și Comunicare din cadrul Agenției Domeniile Statului (ADS), Marius Ionel Nuța, a fost reținut pe 20 martie pentru trafic de influența, iar o zi mai tarziu instanța a admis propunerea procurorilor anticorupție, ca acesta sa fie arestat preventiv…

- Noul CEO al SVB le-a spus clientilor ca banca pusa sub administrare „este deschisa pentru afaceri” si gata sa primeasca si sa gestioneze depozite ale clientilor. Noul lider al SVB le-a spus clientilor, intr-un mesaj de marti, ca banca pusa sub administrarea autoritatii de reglementare ”este deschisa…

- Tim Mayopoulos, care a fost numit de autoritațile de reglementare sa conduca SVB, le-a transmis clienților ca banca pusa sub administrarea autoritatii de reglementare ”este deschisa pentru afaceri” si gata sa le primeasca si sa le gestioneze depozitele, scrie CNBC.

- Participantele la un concurs de miss din Tuva, Rusia, au avut o proba atipica in cadrul competitiei de frumusete „Miss Iunarmia". Fetele, ce aveau varste cuprinse intre 14 si 17 ani, au fost puse sa asambleze si sa dezasambleze pusti de asalt Kalasnikov.La concursul regional de frumusete din Tuva, una…

- Inchirierea unei masini mai ales in Bucuresti reprezinta una dintre cele mai atractive si mai accesibile variante de transport, atat in capitala cat si in aeroport exista o multime de companii dispuse sa ofere clientilor cele mai atractive optiuni. Un serviciu de inchirieri auto Bucuresti reprezinta…

- Autonom este o companie de familie pornita in 2006, in Piatra Neamț, de frații Marius și Dan Ștefan. Inceputul a fost modest, insa compania a crescut sustenabil, pas cu pas, cu optimism și incredere in viitor. In cei 16 de ani de activitate, Autonom a devenit achizitorul și administratorul celei mai…