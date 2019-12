Stiri pe aceeasi tema

- Psihologul Angela Nuțu, vicepreședintele Asociației Romane de Hipnoza, prezinta cateva reguli speciale pentru a evita mancatul excesiv in noaptea de Revelion:1. Evita sa nu mananci o zi intreaga pentru ca seara ai in plan sa mergi la petrecerea de revelion. Nu vei face altceva decat sa crești nivelul…

- Peste 21.000 de angajati ai MAI, la datorie pentru ca cetatenii sa petreaca Sarbatorile de iarna in liniste si siguranta. Politistii, jandarmii, politistii de frontiera, pompierii si angajatii altor structuri ale MAI au desfasurat zilnic misiuni pentru asigurarea unui climat de ordine publica si prevenirea…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, luni, prognoza pentru urmatoarele doua saptamani. Iata cum va fi vremea in intervalul 23 decembrie – 5 ianuarie, in fiecare regiune a țarii: BANAT Valorile de temperatura vor fi in scadere treptata, de la o zi la alta, pana in jurul datei de 28 decembrie,…

- Olivia Paunescu, 33 de ani, una dintre cele mai discrete vedete TV, s-a casatorit toamna aceasta cu barbatul care ii era iubit de cațiva ani, dar cu care s-a ferit sa se afișeze in public.Olivia și Ștefan - desprecare se știe doar ca ar fi un om de afaceri mai mare decat ea cu vreo 20 de ani- s-au cununat…

- Perioada sarbatorilor poate fi o perioada frumoasa, plina de bucurie, lumina si caldura. De asemenea, poate fi o perioada de bilant, in care putem pune in cele doua talere realizarile dar si nerealizarile pentru a ne regandi starea de echilibru. Sunt momente in care, gandindu-ne la ceea ce…

- Ziua de 25 decembrie 1989 a reprezentat o zi fara sfarșit pentru omul ce i-a impușcat pe Nicolae și Elena Ceaușescu. Ionel Boeru, militarul ce i-a executat pe cei doi soți a facut declarați incredibile despre momente de dupa impușcarea dictatorului și a soției sale.

- Alexandru Croitoru, directorul Loteriei Romane, susține ca in primele 11 luni ale anului 2019 au fost caștiguri de 204 milioane de euro. De asemenea, acesta susține ca decembrie este Luna Cadourilor, așa ca pentru perioada Sarbatorilor le-au pregatit jucatorilor o serie de surprize.''Decembrie…

- De Sf.Nicolae, pe 6 decembrie, la ora 17.30, se deschide oficial Targul Traditional de Craciun la Valenii de Munte, eveniment ce se va derula pana aproape de sfarsitul anului. Evenimentul de deschidere va cuprinde intregul oras: in acordurile „Fanfarei lui Mos Craciun”, se va desfasura o parada a tinerilor…