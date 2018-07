Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de la Veneția, solicitare urgenta privind modificarile aduse Legilor justiției. Conform G4Media, Comisia de la Veneția solicita, printr-un document trimis catre autoritațile de la București, revenirea asupra modificarilor aduse legilor Justiției, in special, in ceea ce privește numirea și…

- Sambata, Piața Victoriei va fi blocata și de marșul pentru susținerea comunitații LGBT, dar și de marșul normalitații organizat de Noua Dreapta. Totodata, alte 11 proteste, marșuri și acțiuni culturale vor fi organizate pe parcursul zile de sambata in București, estimarile autoritaților aratand…

- „Avand in vedere ca, in Barlad, cererea pentru locuințe pentru tineri este foarte mare, mai ales in randul tinerilor cu studii superioare din sanatate și invațamant, este necesara darea in folosința gratuita catre ANL a unor terenuri destinate construcției de locuințe pentru specialiștii din sanatate,…

- Fostul premier Victor Ponta sustine ca face parte din categoria celor un milion de oameni care folosesc serviciile Uber si ii transmite premierului Viorica Dancila sa faca „un exercitiu de imaginatie” despre ce ar insemna ca oamenii din Bucuresti sau Cluj care merg la munca sau la intalniri sa foloseasca…

- O ancheta de proporții a fost deschisa in București, dupa ce un copil de 3 ani a murit, iar parinții lui ar fi avut probleme cu vederea dupa ce au mancat shaorma. Autoritațile au inchis fast-food-ul, iar procurorii au deschis o ancheta de moarte suspecta. Tragedia a inceput marti, atunci cand…

- O noua teroare pentru soferii din Turkmenistan! Autoritatile din regiunile de nord ale tarii, Balkan si Dașoguz, au inceput sa-i lase pe proprietarii de masini fara placutele de inmatriculare, in conditia in care combinatia de cifre incepe cu numarul 77. Potrivit Radio Azaltik, o filiala a Radio Europa…

- Un cetațean roman care a lansat un atac informatic impotriva serverelor din California ale jocului video World of Warcraft (WoW), pentru a se razbuna in urma unei dispute cu alt jucator, a fost condamnat luni la un an de inchisoare in SUA. Barbatul, pe numele lui Calin Mateiaș (38 de ani), din București,…

- Este ultimul tip de escrocherie prin care bandele de infractori au reușit sa profite de statul german și au ajuns sa primeasca bani de la acesta. Autoritațile lucreaza din greu pentru a-i prinde pe toți cei implicați.