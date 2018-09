Stiri pe aceeasi tema

- Nu, nu s-a intamplat in județul Sibiu. S-a intamplat in Damovița dar faptul este unul grav, daca nu cumva TRAGIC și REVOLTATOR și... ne privește pe toți. Putea fi vorba de o familie din Sibiu, din Mureș, din Iași care tranzita, sa zicem, județul Dambovița. Ca sa nu mai vorbim ca situații similare…

- *Ansamblul Folcloric „Ceata Junilor” a obținut Trofeul Festivalului-Concurs „Cantecele Oltului” din Calimanești, județul Valcea, iar artistei Lorena Bogdan i-a fost decernat titlul Frumoasa Oltului. Totodata, 4 medalii jubiliare au fost conferite unor personalitați și instituții din județul Sibiu pentru…

- De ce se intorc romanii acasa. Codruța și Costi Craciun s-au intors la Humulești dupa 12 ani de Anglia. Au venit in țara pe 13 august, cand alți romani de prin strainatați și-au intrerupt singurul concediu de peste an sa protesteze in fața Guvernului, satui de viața in exil. Pentru alții ar fi fost…

- Pentru drumurile județene afectate de fenomenele meteorologice din luna iulie, Consiliul Județean Sibiu a facut demersuri cu scopul de a accesa bani din fondul de rezerva al Guvernului, destinat și pentru astfel de situații. Concrest, estimarile Consiliului Județean Sibiu pentru remedierea deteriorarilor…

- Criza pestei porcine ia amploare și apar din ce in ce mai mult dovezi despre modul haotic in care autoritațile gestioneaza subiectul. Deputatul PNL de Iași Costel Alexe a facut in ultimii trei ani mai multe solicitari catre Ministerul Agriculturii, in care a cerut date despre evoluția pestei porcine…

- S-a vorbit marți, in conferința de presa de la CNM ASTRA, despre mai multe subiecte. Despre evenimentele din perioada imediat urmatoare, in mod special, pentru ca aici, la Muzeul ASTRA, nimeni n-are hodina și loc de inspirație cat istoria și tradiția la un loc. Și, uite-așa, se face ca, de la inceputul…

- Școala din Arpașu de Jos. Locul unde, in vacanța mare se desfașoara cu sarg și inspirație o ȘCOALA DE VARA COMUNITARA, care ofera copiilor activitați diverse, menite sa le deszvolte spiritul creativ, dar și dragostea de sat, de tradiții și spiritul civic. Read More...

- Societatea Romana de Cardiologie, in parteneriat cu Societatea de Neurologie din Romania, Societatea Nationala de Medicina Familiei si Asociatia Nationala pentru Protectia Pacientilor, solicita actiuni din partea autoritatilor din sanatate si sustinere pentru reducerea numarului de decese si dizabilitati…