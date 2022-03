Stiri pe aceeasi tema

- Femeile reprezentau 51,1% din totalul populatiei rezidente la 1 ianuarie 2021, respectiv 9,814 milioane de persoane, informeaza luni Institutul National de Statistica. Conform INS, la data mentionata erau 19,2 milioane de persoane care aveau resedinta obisnuita pe teritoriul Romaniei. In mediul urban,…

- Cum o duc cetațenii Moldovei, aflați in prezent in Federația Rusa? Cu ce probleme se confrunta ei? La intrebarile site-ului Noi.md raspund angajații ambasadei Republicii Moldova la Moscova Dupa cum știți, zeci de mii de cetațeni ai noștri muncesc in Federația Rusa. Care este situația lor acum? sint…

- In contextul deciziilor autoritaților statelor din regiune care au afectat caile de transport aerian și terestru de pasageri din și spre Federația Rusa, Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene face un apel la calm catre cetațenii țarii noastre aflați temporar in Federația Rusa.

- Sankt Petersburg va pierde circa 60-70 de milioane de euro dupa ce UEFA a decis vineri ca finala editiei din acest an a Ligii Campionilor sa nu mai aiba loc in acest oras, dupa invazia rusa din Ucraina, scrie EFE, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Philip Morris International (PMI) și-a asumat la nivel global misiunea de a construi un viitor fara fum și inlocuirea țigarilor cu alternative mai bune la continuarea fumatului. Romania este in centrul strategiei PMI de a construi un viitor fara fum prin fabrica din Otopeni, una dintre cele mai importante…

- Romania a importat, in primele zece luni din 2021, 2,283 milioane de tone de gaze naturale, cu 68,4% mai mult fata de aceeași perioada din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), scrie Agerpres . Cea mai mare parte a importurilor vin din Rusia. Productia interna…

- Sistemul Coca‑Cola a publicat raportul de sustenabilitate, care arata modul in care a implementat, in 2020, practicile de sustenabilitate atat in raport cu partenerii, angajatii si consumatorii, precum si cu mediul inconjurator si comunitatile locale. Sistemul sarbatoreste 30 de ani de la prima sticla…