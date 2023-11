Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul rece a venit, iar numarul infectiilor respiratorii este in crestere. Doar in ultima saptamana au fost 70 de mii de cazuri la noi in tara. Iar romanii au obiceiul de a-si face stocuri de medicamente si chiar sa ia antibiotice, desi nu sunt necesare.

- Un studiu recent asupra impactului COVID-19 asupra funcționarii creierului a dezvaluit concluzii semnificative. Specialiștii au analizat efectele infecției SARS-CoV-2 asupra sanatații cognitive, furnizand informații cruciale despre modul in care virusul poate afecta funcționarea creierului uman.

- Un studiu realizat in Romania privind impactul COVID-19 asupra varstnicilor arata ca infectia provocata SARS-CoV-2 genereaza modificari sau alterari cognitive in cazul a aproape un sfert dintre pacienti, dupa vindecare. Inclusiv persoane care nu fusesera diagnosticate anterior cu patologie neuro-degenerativa…

- In cea mai recenta calatorie medicala și in cadrul discuției avute cu un medic specialist pneumolog, consilierul medical Eva Pavel a aflat ca cele mai des intalnite afecțiuni ale plamanilor in sezonul rece sunt infecțiile acute respiratorii și infecțiile cronice respiratorii. De asemenea, din cauza…

- Un ultim studiu al unor cercetatori germani a aratat ca vaccinurile ARN mesager impotriva Covid provoaca mai degraba cardiomiopatii, decat miocardite și pericardite. Cardiomiopatia poate determina ritmuri cardiace anormale, provocand stop cardiac și deces subit. Concluziile alarmante ale studiului au…

- Tulburarile de alimentație sunt afecțiuni comportamentale caracterizate prin tulburari severe și persistente ale comportamentelor alimentare asociate cu ganduri și emoții suparatoare. Pot fi afecțiuni foarte grave care afecteaza atat funcția fizica, cat și funcția psihologica și sociala. Tulburarile…

- Inima incepe sa bata la patru saptamani de la concepție și continua sa bata neincetat pe tot parcursul vieții. Pentru fiecare adult bate de aproximativ 70 de ori intr-un singur minut și de peste 100.000 ori intr-o zi. Deși are doar marimea unui pumn, reușește sa pompeze sange in tot organismul, avand…

- Accesul vizitatorilor in sectiile Spitalului Judetean de Urgenta ‘Mavromati’ Botosani a fost restrictionat, ca urmare a cresterii numarului de cazuri de infectii respiratorii si a infectarilor cu COVID-19, a anuntat, miercuri, intr-o conferinta de presa, managerul interimar al spitalului, medicul Monica…