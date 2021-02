Cum ne-a schimbat pandemia stilul de viață și felul în care interacționăm cu propriile locuințe Un studiu realizat de Samsung &Ipsos la nivel european arata cum tehnologia ne-a ajutat sa ramanem conectați cu ceilalți in timpul pandemiei și cum aceasta perioada a transformat modul in care construim și menținem relațiile dintre noi. Criza sanitara ne-a determinat sa ne reorientam toate activitațile de zi cu zi. De asemenea, ne-a determinat sa punem și mai multa valoare pe spațiile noastre de locuit, ne-a facut sa ne reevaluam relațiile și ne-a forțat sa ne gandim la felul in care conectam unii cu ceilalți. Ce apreciem in mod special la locuința noastra? Percepția și relația cu casa noastra… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

