- Johnnie Walker, marca de Scotch Whisky nr. 1 la nivel mondial, anunța colaborarea cu Milla Jovovich, o femeie progresista, care se alatura mișcarii “The Walkers” inițiate anul acesta de brand. Milla Jovovich este al doilea star care se alatura campaniei internaționale intitulate “The Walkers”, dupa…

- Departe de a fi un gen facil, recitalul, cand e bine gandit, cand are idee, expresivitate, plasticitate, este o forma de spectacol complexa, dezvaluind personalitatea, potențialul real al unui actor. Bacaul are un festival al recitalurilor actoricești, unic in țara, redefinit și intitulat, de cațiva…

- Fostul lider liberal Ludovic Orban afirma ca una dintre iesirile din criza politica actuala o reprezinta dizolvarea Parlamentului, care duce catre alegeri anticipate, iar a doua solutie o reprezinta suspendarea presedintelui, daca nu va proceda in acest fel. Orban sustine ca, in acest ultim scenariu,…

- Curtea de Apel București a incheiat cercetarea judecatoreasca in dosarul de mare corupție a fostului șef al Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, și a ascultat, miercuri pledoariile DNA și ale avocaților acestuia la final de proces. Totodata instanța a stabilit dupa ultimul cuvant al inculpatului…

- O crestere de 10% in ceea ce priveste implementarea serviciilor de acces la internet in banda larga, la nivelul unui stat, se reflecta intr-o crestere a PIB-ului de 1,5%, spune Borje Ekholm, presedinte si CEO al companiei Ericsson, care apreciaza ca, pana in anul 2030, doua treimi din forta de munca…

- Procurorul general al Republicii Moldova, Alexandr Stoianoglo, a fost reținut de poliție și va fi cercetat intr-un dosar de corupție ș abuz in serviciu, transmite Radio Chișinau. El a fost arestat...

- Johnnie Walker , marca de whisky cu cea mai larga distribuție la nivel mondial, lanseaza un nou parteneriat cu actorul Adrien Brody , caștigator al unui premiu Oscar. Noua campanie internaționala, intitulata THE WALKERS, transforma celebrul slogan KEEP WALKING intr-un indemn pentru progres colectiv.…

