Cum menținem glicemia la un nivel normal? Iata cateva recomandari care ne ajuta sa ținem sub control glicemia, fara medicamente. Dupa ce mancam, nivelul zaharului din sange crește in mod natural, dar se regleaza datorita prezenței insulinei. Cand vorbim despre diabet sau prediabet, glicemia este la un nivel foarte ridicat. Ceea ce se numește hiperglicemie. Acest fenomen este valabil de asemenea și in cazul persoanelor foarte stresate, sedentare sau care au o alimentație dezechilibrata. Hiperglicemia este asociata cu riscuri majore, motiv pentru care este necesara scaderea acesteia. In caz de diabet sau de prediabet, este obligatoriu ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

