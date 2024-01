Stiri pe aceeasi tema

- Topul scumpirilor din decembrie 2023 (INS)Detergentii, serviciile de apa, canal si salubritate si cele postale se afla in topul scumpirilor inregistrate in decembrie 2023, comparativ cu aceeasi luna a anului anterior, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).…

- Institutul Național de Statistica confirma ca masurile PSD de plafonare a prețurilor la energie și la alimentele de baza au produs efectul scontat de oprire a inflației. Cele doua categorii de prețuri reprezentau peste 70% din creșterea inflației din anii precedenți. Prin limitarea acestor prețuri a…

- Uleiul comestibil s-a ieftinit cel mai mult, cu 27,51%, in noiembrie 2023 fata de noiembrie 2022, arata ultimele date publicate de Institutul Național de Statistica prin evoluția inflației in Romania. De asemenea, faina s-a ieftinit cu 24% fața de anul precedent, iar zaharul cu 4,6%.Scaderi ale prețului…

- Alimentele s-au ieftinit in noiembrie fata de luna trecuta, iar inflația anuala a scazut la 6,7%, de la peste 8%, in octombrie 2023, potrivit INS.Cele mai recente date de la Institutul Național de Statistica (INS) arata reduceri de pret medii de 1-2% la aproape toate categoriile de alimente in noiembrie,…

- De curand, Eurostat a prezentat ca prețul in semestrul I 2023 fața de perioada similara din anul 2022 a crescut cu 77% pentru electricitate (locul 3 in Europa) și de 134% la gazele naturale (locul 2 in Europa). Institutul Național de Statistica a informat, in cursul zilei de ieri, documentul Evoluția…

- Rata anuala a inflatiei a scazut in luna octombrie la 8,07%, de la 8,8% in septembrie, anunța Institutul National de Statistica. Marfurile alimentare s-au scumpit cu 8,66%, cele nealimentare cu 6,24%, iar serviciile cu 12,20%, arata datele INS, publicate luni.

- Rana anuala a inflației a incetinit in octombrie la 8,1% , serviciile și mancarea continuand insa sa se scumpeasca consistent, arata datele transmise luni de Institutul Național de Statistica.

- Inflația in creștere și prabușirea lirei au afectat puternic economia Turciei, iar conducerea de la Ankara in frunte cu Recep Tayyip Erdogan a erodat drepturile și libertațile populației. Intr-un context socio-economic tot mai complicat, mulți tineri și oameni educați vor sa paraseasca Turcia, pentru…