Cum lovește războiul la Iași. Scăderi drastice la vânzarea apartamentelor. Creșteri la terenuri Piata imobiliara ieseana a inregistrat un recul puternic in luna aprilie. Cresterea preturilor la materiale de constructii si razboiul din Ucraina sunt doua dintre motivele principale identificate de specialistii imobiliari consultati de „Ziarul de Iasi". Primul motiv a dus la o explozie a preturilor apartamentelor noi „la cheie" in ultimele luni, iar razboiul din tara vecina i-a determinat pe unii cumparatori sa amane momentul achizitiei. Si in aprilie 2021 a fost o scadere a numarului de tranzactii, dar mult mai mica in comparatie cu cea de luna trecuta. In schimb, o evolutie pozitiva a fost… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

