Stiri pe aceeasi tema

- SUA comemoreaza 22 de ani de la atacurile din 11 septembrie. Americanii privesc in urma la oroarea si mostenirea lasata de atacurile de la 11 septembrie 2001. Acestia se aduna luni la memoriale, la unitati de pompieri, la primarii si in alte locuri pentru a comemora 22 de ani de la cel mai sangeros…

- UEFA a anuntat duminica, printr-un comunicat de presa publicat pe site-ul oficial, ca victimele cutremurului din Maroc vor fi comemorate printr-un moment de reculegere tinut la inceputul fiecarui meci de sub egida forului european, potrivit Agerpres.„Victimele tragicului cutremur din Maroc vor fi…

- Peste 200 de oficiali si membri ai armatei din Afganistan au fost uciși de cand talibanii au preluat controlul, indica un raport ONU.Peste 200 de membri ai fostei armate, ai forțelor de ordine și ai guvernului din Afganistan au fost uciși de cand talibanii au preluat controlul, a anunțat marți misiunea…

- Un judecator federal american a anulat o politica a acordarii de azil implementata recent de presedintele Biden, aducand o lovitura eforturilor administratiei acestuia de a pune sub control migratia peste granita cu Mexicul, informeaza BBC, potrivit Rador.Judecatorul a afirmat ca politica initiata…

- A crescut numarul victimelor inundatiilor si alunecarilor de teren din Coreea de Sud. 47 este numarul persoanelor care si-au pierdut viata in recentele inundatii, informeaza Rador.Autoritatile sud-coreene au declarat sambata ca trei persoane au ramas date disparute, dupa ploile torentiale din ultimele…

- Presedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a semnat un ordin care intareste controlul armelor de foc si implineste o promisiune electorala pe care presedintele brazilian a facut-o, scrie Rador.Printre masurile prevazute in ordin se numara si limitarea stocurilor de arme de foc si munitie…

- Ministerul de Externe chinez a reactionat dur la afirmatiile presedintelui american, Joe Biden, care l-a comparat pe Xi Jinping cu un dictator, conform Reuters și BBC, scrie Rador.MAE chinez a transmis ca declarațiile liderului american „incalca grav demnitatea politica a Chinei si echivaleaza cu…

- Papa Francisc a oficiat la Vatican o slujba de rugaciune in memoria victimelor unui atac islamist ce a vizat o scoala din Uganda, informeaza Rador.Aproximativ 40 de persoane, majoritatea elevi, au fost injunghiati, impuscati si arsi de vii vineri noapte in orasul vestic Mpondwe. In rugaciunea saptamanala…