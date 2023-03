Cum le-au luat fermierii români fața americanilor și francezilor. Războiul din Ucraina i-a tras în jos, însă Pare incredibil, dar Romania este țara care a inregistrat, in ultimul deceniu, cel mai mare ritm de creștere a producției de cereale la nivel mondial, devansand state precum SUA, Franța sau Germania. Acum, razboiul din Ucraina i-a tras in jos pe fermierii performanți. ”Romania a reușit in zece ani (2012-2021) sa aiba cel mai mare ritm de creștere din lume in ceea ce privește producția și randamentele la cereale (indicatorul CAGR) – 9,6% creștere anuala. Avem o capacitate extraordinara, Romania a crescut cu 10%, in condițiile in care țari precum SUA, India și China au avut un avans de 2,5%, iar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

