- Lionel Messi (36 de ani), extrema dreapta a celor de la Inter Miami, a facut o caracterizare a primului sezon petrecut de acesta in MLS, campionatul nord-american de fotbal. Argentinianul a ajuns la Miami in vara acestui an, dupa ce i-a expirat contractul cu campioana Franței, PSG. Impactul avut de…

- Un videoclip cu soția lui Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, imbrațisandu-l pe David Beckham, patronul echipei Inter Miami, a devenit viral. Și soția lui Sergio Busquets, Elena Galera, l-a imbrațișat pe fostul internațional englez. David Beckham se afla la marginea terenului cand s-a intalnit cu soțiile…

- Lionel Messi a reușit sa cucereasca Cupa Mondiala 2022 din Qatar alaturi de naționala Argentinei, dupa ce sud-americanii au invins Franța in finala. La cateva luni de la acest succes, decarul argentinian, care in aceasta vara s-a transferat la Inter Miami, a vorbit despre participarea sa la urmatoarea…

- Lionel Messi are probleme nu va reveni, deocamdata, pe teren pentru echipa sa, Inter Miami. Antrenorul echipei din Statele Unite, Gerardo ‘Tata’ Martino, a explicat ca Messi sufera de „oboseala musculara”. Din acest motiv, nu se va forta revenirea fotbalistului argentinian pe teren. „Messi se va antrena…

- Lionel Messi (36 de ani) nu accepta sa nu caștige nici in MLS și l-a uimit la Inter Miami pe antrenor. „Era tare frustrat și i-am zis ca nu putem caștiga toate meciurile”, a dezvaluit Gerardo „Tata” Martino. La 36 de ani, Leo Messi nu și-a pierdut apetitul pentru goluri și trofee. Chiar daca a lasat-o…

- Lionel Messi, 36 de ani, a achiziționat o proprietate de 1.600 de metri patrați in Fort Lauderdale. Conacul are doua pontoane de cate 51 de metri, piscina, sala de gimnastica, spa, bucatarie in stil italian și e la 8 kilometri de stadionul lui Inter Miami. Lionel Messi nu pierde deloc timpul in Statele…

- Lionel Messi are parte de un tratament privilegiat in Statele Unite ale Americii, dupa transferul la Inter Miami completat in perioada de mercato a verii. Printre altele, clubul american i-a angajat un bodyguard, insa nu oricare. Yassine Cheuko, fost soldat in armata SUA, este „umbra lui Messi” și se…

- Cu doua pase decisive ale starului Lionel Messi, Inter Miami s-a impus cu scorul de 3-1, duminica, pe terenul lui Los Angeles FC, campioana en titre a Major League Soccer, facand cel mai complet meci al sau pentru noua sa echipa de la sosirea in Statele Unite, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Ma…