- Studiile arata ca implicarea in activitați creative ne poate susține și imbunatați sanatatea mintala. Potrivit Medical News Today, scrisul, dansul sau cantatul pot ajuta atat la o stare buna și o minte ascuțita, cat și la depașirea traumelor, gestionarea

- Veste proasta pentru prima liga de fotbal și majoritatea cluburilor sportive importante din Romania: o inițiativa care le vizeaza, indirect, a primit aviz favorabil din partea Consiliului Legislativ și ar putea fi adoptata in scurt timp. Pe 28 noiembrie 2022, un grup de peste 60 de parlamentari de la…

- Cele mai importante cluburi sportive din Romania, inclusiv SuperLiga Romaniei la fotbal, ar putea ajunge in stare de faliment in urma promovarii a doua inițiative ce vizeaza publicitatea in cazul jocurilor de noroc. In vizor intra și reclama stradala, puternic alimentata de industria cazinourulor sau…

- Ilie Dumitrescu, fostul mare internațional, a fost deranjat de discursul lui Mihai Stoichița, director tehnic la FRF, cu privire la amicalul Romania - Slovenia 1-2. In meciul de pe Cluj Aren, Romania a fost dominata categoric in prima repriza, cand slovenii au marcatd e doua ori. Partea a doua a ratat…

- Politist: domnul ... , bauturi alcoolice ati consumat Inculpat: da, de ce sa mint. Politist: daca ati consumat, o sa mergem sa punem un test. Inculpat: ne intoarcem, mergem la un bancomat si vedem cum facem. Inculpat: zi, spuneti mi cum facem. Politist: ce sa facem bre nu facem nimic, da l naiba de…

- Ce greșeli facem zi de zi de avem tenul foarte uscat. Ce soluții recomanda medicul chirurg estetician Iancu Morad Medicul chirurg estetician Iancu Morad ne spune care sunt cauzele uscarii excesive a pielii, chiar obiceiuri daunatoare pe care le facem zi de zi, dar și ce putem face pentru a scapa de…

- Schimbul anvelopelor iarna poate da batai de cap șoferilor, cu atat mai mult atunci cand se așteapta prea mult pana se efectueaza schimbul. Trecerea la cauciucuri iarna 205 55 r16 este recomandat sa aiba loc odata ce temperaturile din termometre scad mai jos de 7 grade. Anvelopele se comporta diferit…

- Monahul pe care l-a intalnit David se numea Acachie. Desigur, imprejurarile in care s-au cunoscut au fost neobișnuite, neprevazute și trebuia sa fie cercetate bine de Parintele Acachie. A vorbit cu David cu acea simplitate care il caracteriza și repede a caștigat increderea copilului. Era inca mic ...