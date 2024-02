Știri Constanta: Afaceristul Doru Aita a murit

Omul de afaceri Doru Aita s a stins din viata. Acesta a lasat lacrimi si durere in sufletul tutror celor care l au cunoscut. A lasat in urma o sotie si doi copii. Din pacate, afaceristul avea doar 58 de ani Ce se intampla in 2012In anul 2012, acesta se externase externat din Spitalul Clinic Judetean de Urgenta… [citeste mai departe]