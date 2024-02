Stiri pe aceeasi tema

- Micii artiști de la Școala Gimnaziala Nr 1 Carei au adus un omagiu marelui artist Constantin Brancuși cu ajutorul unei expoziții frumoase. ,,In lucrarile realizate de copii, vom observa anumite lucrari ale artistului roman, cu o creativitate deosebita. Imaginația copiilor in realizarea acestor lucrari,…

- Editura Humanitas va invita joi, 8 februarie, ora 19.30, la Libraria Humanitas de la Cișmigiu, la lansarea volumului "Nu copilul e de vina: Pentru o contraetica a parintelui care știe tot" de Ioana Scoruș.

- Editura Humanitas Fiction va așteapta joi, 1 februarie, ora 19.00 la Libraria Humanitas de la Cișmigiu (Bd. Regina Elisabeta nr.38) la lansarea romanului Dincolo de sarma ghimpata de James D. Shipman, recent aparut in colecția „Raftul Denisei“ coordonata de Denisa Comanescu.

- Editura Humanitas va invita miercuri, 31 ianuarie, ora 19.00, la Libraria Humanitas de la Cișmigiu, la o intalnire cu Oana Pellea, Ioan Stanomir și Lidia Bodea despre Lena Constante și cele doua volume de memorii din inchisorile comuniste.

- Expoziția „Brancuși: surse romanești și perspective universale”, evenimentul care a ținut capul de afiș in anul in care Timișoara a deținut titlul de capitala europeana a culturii cu opere ale marelui sculptor, din perioada de tinerețe, realizate in Romania, dar și sculpturi aflate la Centre Pompidou…

- Editura Humanitas va invita joi, 25 ianuarie, de la ora 19.00, la Libraria Humanitas de la Cișmigiu (bd. Regina Elisabeta nr. 38), la lansarea volumului Fața vazuta a Lunii: Convorbiri cu Elsa Anca-Barbuș de Miorita Baciu Got.

- Palatul CEC, una dintre cladirile emblematice ale Bucurestiului, a fost iluminat in culorile tricolorului, pentru a marca Ziua Nationala a Romaniei. ”Palatul CEC a fost construit intre anii 1897 – 1900 pe Calea Victoriei, fiind astfel o cladire “martor” al vremurilor in care s-a infaptuit Marea Unire…