Stiri pe aceeasi tema

- Adela Popescu și Radu Valcan pot spune ca sunt impliniți din toate punctele de vedere și asta pentru ca au o familie frumoasa, dar și cariere de succes. Ei bine, cei doi soți au vorbit despre cum procedeaza ei atunci cand se cearta. Artista și prezentatorul TV gasesc mereu soluții ca totul sa mearga…

- Chiar și atunci cand Radu Valcan nu este prin preajma, Adela Popescu are pe cine se baza. Acest lucru nu il spunem noi, ci imaginile surprinse de paparazzii celui mai tare site de știri mondene din țara, sunt graitoare. Prezentatoarea a fost filmata de curand intr-o florarie din Capitala, iar angajații…

- Noua ambasadoare SUA la București, Kathleen Kavalec, a declarat ca vizele pentru romani ar putea fi ridicate chiar in timpul mandatului sau. Mandatul unui ambasador american este de trei ani. Noua ambasadoare SUA in Romania, Kathleen Kavalec, spune ca este nerabdatoare sa lucreze cu oficialii romani…

- Radu Valcan este un prezentator TV celebru in Romania, pe care oamenii și-l amintesc de pe micile ecrane. Insa, nu multa lume știe cum arata atunci cand era tanar. Fotografia surprinzatoare a fost publicata chiar de Adela Popescu, care se pare ca este tare mandra de soțul ei.

- Adela Popescu, in varsta de 36 de ani, este o femeie implinita. Are trei baieți minunați și o casnicie fericita alaturi de Radu Valcan, prezentatorul emisiunii Insula Iubirii, de la Antena 1. Recent, vedeta de la PRO TV și-a surprins fanii de pe rețelele de socializare cu o serie de imagini cu ea realizate…

- ” Membra a Directoratului CE Oltenia din mai 2020, Lacramioara Diaconu-Pintea isi incheie colaborarea cu compania la sfarsitul acestui an pentru a coordona noi proiecte in sectorul energetic, un domeniu in care activeaza de aproape 25 de ani”, a anuntat compania. In cei aproape trei ani petrecuti la…

- Membra a Directoratului CE Oltenia din mai 2020, Lacramioara Diaconu-Pințea iși incheie colaborarea cu compania la sfarșitul acestui an pentru a coordona noi proiecte in sectorul energetic, un domeniu in care activeaza de aproape 25 de ani. In cei aproape trei ani petrecuți la CE Oltenia, Lacramioara…

- Complexul Energetic Oltenia are in derulare un program de transformare in valoare de aproape 4 miliarde de euro, „susținut de un ajutor de stat de circa 2,7 miliarde de euro”. Aceasta informație este prezentata intr-un comunicat de presa transmis la data de 29 decembrie 2022. Comunicatul anunța ca,…