Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anuntat marti ca a sanctionat RCS&RDS cu amenda in valoare de 800.000 de lei, Telekom Mobile cu 700.000 de lei, Vodafone cu 60.000 de lei, iar Orange cu 50.000 de lei pentru neindeplinirea obligatiilor de acoperire cu voce mobila.

“In cadrul unei campanii dedicate, am verificat acoperirea cu servicii de voce mobila in aproximativ 13.400 de localitati, adica in toate localitatile cu mai mult de 10 locuitori, fiind totodata masurati peste 246.000 de km pe drumurile nationale, judetene, orasenesti si comunale.…