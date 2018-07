Stiri pe aceeasi tema

- Doi inspectori ai ITM Neamț au fost atacați cu drujba și toporul de patronul unei fabrici de mobila, in timpul controlului. Angajații inspectoratului de munca au fugit și au facut plangere la poliție. Acum, patronul violent este cercetat pentru ultraj și a primit și o amenda substanțiala de la ITM.…

- Televizor smart ieftin – oferte Tendința e in creștere. Se estimeaza ca in 2018 se vor vinde in Romania 1,7 milioane de televizoare, cu 200.000 mai multe decat in anul precedent. Iar tendința pare sa se mute pe televizoarele smart și cu diagonale mai mari. Așadar, romanii nu sunt interesați doar de…

- La scurt timp dupa ce Emil Rengle a fost desemnat caștigator in marea familie a fanilor emisiunii “Romanii au talent” a inceput scandalul. Iar declarațiile nu au fost deloc blande. Va reamintim ca aseara, in cadrul finalei de la “Romanii au talent” 2018, a avut loc o premiera in istoria indragitei emisiuni!…

- Ministerul pentru Românii de Pretutindeni a anunțat pe site-ul instituției rezultatele sesiunii de evaluare, din luna mai 2018, a proiectelor depuse pentru a obține finanțare. Ziarul TIMPUL se numara printre cei care au obținut și în acest an resurse financiare din partea Guvernului…

- Mihaela Radulescu nu poate sta fara sa vorbeasca cu iubitul ei, Felix Baumgartner. (AFLA AICI CUM POȚI CAȘTIGA ȘI TU DE ACASA CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) Iar in ciuda faptului ca, de multe ori, distanța intervine intre ei, acest lucru nu ii oprește pe cei doi sa vorbeasca la telefon. (CITEȘTE ȘI: MIHAELA…

- Mihaela Radulescu și Felix Baumgartner au o relație extrem de apropiata și incearca sa faca totul impreuna, așa ca rare sunt momentele cand cei doi nu sunt in legatura. Dovada ca Mihaela Radulescu nu poate sta fara Felix stau și filmulețele pe care i le trimite chiar din timpul show-ului unde este…

- Romanii care au petrecut Pastele in Bulgaria se intorc astazi acasa.La punctul de trecere a frontierei Vama Veche, din judetul Constanta, coada de masini masoara aproximativ doi kilometri, iar timpul de asteptare e de 20 30 de minute. De la ora 10.00, ghiseele vamale au inceput sa se aglomereze, iar…