Cum își împart liberalii funcțiile în ministere și în agenții Liderii PNL s-au întâlnit vineri sa discute despre împartirea functiilor de secretari de stat, prefectii si reprezentanti în agentii si oficii. Surse din partid au declarat pentru News.ro ca s-a convenit ca primele 20 de filiale ale formatiunii, cu rezultate foarte bune la alegerile parlamentare, vor avea un secretar de stat si doua pozitii în conducerea unor agentii sau oficii, iar cele cu rezultate slabe ramân doar cu un secretar de stat.

De asemenea, filialele cu scoruri foarte bune la alegerile legislative ar putea avea si prefecti, au adaugat sursele… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

