Regele Marii Britanii, Charles al III-lea, iși sprijina angajații cu un bonus salarial de 600 de lire pentru a face fața crizei financiare. Monarhul britanic va acorda acești bani personalului care caștiga mai puțin de 30.0000 de lire pe an. Bonusurile oferite au o valoare totala de zeci de mii lire și vor fi acoperite din veniturile private ale regelui. Casa regala precizeaza ca banii nu vor proveni din veniturile contribuabililor, un subiect sensibil pentru britanici in aceasta perioada.Nici persoanele care caștiga peste pragul de 30.000 lire pe an nu vor fi neglijate. Cei care au un salariu…