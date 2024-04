Cum încearcă Meghan Markle să se împace cu Prințesa Kate. Gestul său emoționant i-a înduioșat pe mulți Relația dintre Meghan Markle și Prințesa Kate a fost mereu una tensionata. Recent, Ducesa de Sussex i-ar fi trimis un mesaj lui Kate printr-un mod inedit. Despre ce este vorba, aflați in randurile urmatoare. Mesajul secret pe care i l-ar fi trimis Meghan Markle Prințesei Kate Ducesa de Sussex i-ar fi trimis un mesaj puternic […] The post Cum incearca Meghan Markle sa se impace cu Prințesa Kate. Gestul sau emoționant i-a induioșat pe mulți appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Kate Middleton și Prințul William, din nou in atenția publicului. Deși traverseaza o perioada dificila, cei doi nu uita de cei care ii urmaresc. Ce mesaj emoționant au transmis membrii familiei regale, direct din vacanța de Paște. Kate Middleton și Prințul William, pauza de la vacanța de Paște Kate…

- Membrii familiilor regale pot fi printre cei mai faimoși și cei mai privilegiați oameni din intreaga lume, dar acest lucru nu inseamna ca sunt scutiți de perioade dificile in viața lor. Boala nu ține cont de statut sau privilegii. Recent, Prințesa Kate a anunțat ca are cancer prin intermediul unui videoclip…

- Vestea ca Prințesa Kate sufera de cancer a indurerat intreaga lume. Fratele ei mai mic, James Middleton, a postat o fotografie din copiarie, alaturi de un mesaj emoționant in care o susține pe aceasta in lupta grea pe care o are de dus.

- Andreea Marin este una din acele vedete care nu mai are nevoie de introduceri. Toți romanii o cunosc și chiar o indragesc pe celebra vedeta TV, dar puțini sunt cei care știu despre ceea ce s-a intamplat in viața ei in acest ultim an. Recent, vedeta a povestit despre un astfel de moment neștiut din […]…

- Adrian Nartea și și Cosmin Vijeu au decis sa faca echipa la Asia Express sezonul 7. Cei doi actori consacrați din Romania au raspuns afirmativ provocarii celui mai dur reality-show. Recent, Adrian a fost prezent la premiera filmului “Dune”, iar acesta nu a ezitat și ne-a oferit un interviu exclusiv…

- Fiica Anamariei Prodan a fost filmata recent intr-un salon de infrumusetare. Dupa ce, in ultima vreme, s-a vorbit destul de mult despre operațiile pe care și le-ar fi facut la nivelul feței, Sarah Dumitrescu a vorbit deschis despre interventiile estetice. Marturisirea surprinzatoare a sportivei. Fiica…

- Anul trecut, pe 26 decembrie, fostul politician Elena Udrea și-a sarbatorit ziua de naștere in spatele gratiilor, iar partenerul acesteia Adrian Alexandrov ii ura la mulți ani. Acum a venit mesajul emotionant transmis de Elena Udrea iubitului sau, Adrian Alexandrov, care astazi implineste 37 de ani.…

- In timp ce Kate Middleton se afla in spital, dupa o operație dificila, Meghan Markle a surprins cu ultima sa apariție. A facut un gest in public cu care a lasat masca pe toata lumea. Nimeni nu se aștepta ca cei doi soți sa fie in stare de așa ceva, in timp ce regele Charles […] The post Gestul facut…