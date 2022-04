Stiri pe aceeasi tema

- Augustin viziru, in varsta de 41 de ani, a vorbit in cadrul emisiunii ,,Fița cu Adița" despre cum s-a schimbat viața lui din momentul in care tatal sau a parasit aceasta lume, dar și despre cat de bine se ințelege cu mama lui.

- Fuego și-a deschis sufletul și a povestit tragediile care i-au marcat viața: pierderea tatalui, acum mai mulți ani și un accident de mașina, care ar fi putut avea un deznodamant trist. Fuego a oferit un interviu, pentru OK! Magazine, in care a vorbit despre cele doua momente care i-au marcat viața.…

- Sondaj Free Now Pandemia COVID-19 a modificat nevoile de mobilitate ale oamenilor și obiceiurile lor sociale, lucru evident mai ales acum, dupa ridicarea restricțiilor. 52% dintre respondenții romani la un sondaj realizat de Free Now, o platforma europeana de mobilitate care ofera servicii de taxi și…

- Carmen Budulan a trecut prin cele mai grele momente din viața sa, asta dupa ce logodnicul ei s-a stins din viața. Acesta suferea de o boala cumplita, iar artista a sperat pana in ultimul moment sa se vindece.

- Liviu Vasilica a murit in urma cu 18 ani, insa artistul nu a fost uitat. De toate aceste lucru s-a ocupat fiul sau, Florin, care acum vorbește despre perioada prin care a trebuit sa treaca. Ce i-a jurat artistul inainte de a-și da ultima suflare.

- Este doliu uriaș in lumea muzicii romanești! La doar 35 de ani, una dintre cele mai cunoscute și indragite voci din Constanța s-a stins din viața atunci cand nimeni nu se aștepta. Moartea sa a fost una de-a dreptul fulgeratoare. In continuare, apropiații și familia sunt in stare de șoc.

- „Singurul lucru cert in viața aceasta este moartea”, considera Mitropolitul Bartolomeu Anania. A gustat aceasta certitudine in data de 31 ianuarie 2011, dupa 90 de ani de viața, din care șase a suferit detenție crunta la Aiud, trecand prin așa-zisul proces de „reeducare”. „Moartea nu este…

- George Medve, tanarul de 19 ani care a fost spulberat pe petrecerea de pietoni in Oșorhei, județul Bihor a murit la spital, asta dupa ce zece zile a fost in stare critica. Familia și apropiații sunt devastați de durere și au postat pe rețelele de socializare mesaje pline de suspin și durere.