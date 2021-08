Stiri pe aceeasi tema

- Anda Adam și Sorin Nicolescu au ajuns, in mod oficial, la sfarșitul relației. Acum, dupa șase ani de casnicie, cei doi foști soți și-ar fi stabilit deja și toate detaliile partajului, astfel incat averea sa fie imparțita in mod egal.

- Mereu discreta cu viața personala, iata ca Anda Adam nu iși mai ascunde noua relație, cea cu un om de afaceri din Cluj. Dovada sunt tot mai desele postari ale vedetei pe rețelele de socializare, postari in care cei doi apar de fiecare data imbrațișați și fericiți. Cum și-au imparțit averea Anda Adam…

- Dupa o vacanța alaturi de copii in Turcia, Elena Gheorghe și Cornel Ene au decis sa-și acorde cateva zile in doi, departe de casa. Vedeta și soțul ei au ales o destinație de vis din sudul Italiei. Iata peisajele de basm din escapada romantica a celor doi!

- Anamaria Prodan atrage atenția cu o noua poza alaturi de Laurențiu Reghecampf. Vedeta a facut noi declarații despre soțul ei, cel care in urma cu cateva zile anunțat divorțul. De dimineața, Anamaria Prodan și-a surprins fanii nu cu vreo fotografie in costum de baie, ci cu una in care apare foarte apropiata…

- Anda Adam s-a desparțit de soțul ei? Vedeta a mai fost odata in atenția presei cand au fost postate cateva mesaje in care o amenința o tanara care discuta cu soțul ei. Anda Adam, declarație halucinanta care confirma desparțirea de soțul ei Anda Adam a ramas discreta cu privire la relația ei cu Sorin…

- Anda Adam este o perfecționista cand vine vorba de aspectul fizic. Femeia a declarat ca o anumita parte din corpul ei trebuie sa fie totdeauna impecabila și are foarte multe obsesii cand vine vorba de aceasta.

- Brigitte Sfat a ajuns la capatul puterilor, dupa ce ultima cearta cu soțul sau, Florin Pastrama, a doborat-o psihic. Cei doi sunt din nou desparțiți, iar deznodamantul casniciei lor se afla pe muchie de cuțit. Vedeta chiar a izbucnit in lacrimi in direct, la Xtra Night Shw, recunoscand ca nu știe cum…