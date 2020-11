Cum i-a cerut David Pușcaș iertare mamei Luminița Anghel Fiul adoptiv al Luminiței Anghel și al lui Marcel Pușcaș și-a facut debutul in muzica cu aceasta piesa care se numește „Imi pare rau”. Cei care o vor asculta cu siguranța ca iși vor da seama ca este o piesa emoționanta in care David Pușcaș iși cere scuze parinților sai... The post Cum i-a cerut David Pușcaș iertare mamei Luminița Anghel appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

