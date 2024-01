Retailerii raporteaza pierderi mari din cauza ca se fura din magazine. Mai nou, nu se sustrag produse de la raft, ci se „subtilizeaza” direct la casele self-checkout. Peste jumatate dintre clientii din Generația Z (1989-2012) prefera casele de marcat self-service – și chiar ar renunța la magazinele preferate pentru a folosi de casele self-service. In […] The post Cum fura tinerii din generatia Z, in supermarketuri, la casele self-checkout. Retailerii care vor sa renunte la autoscanare first appeared on Ziarul National .