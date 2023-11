Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a atenționat miercuri ca exista cetațeni romani care „poate n-au fost suficient de atenți” la avertizarile MAE și au continuat sa mearga in Israel, „unde au constatat ca de fapt vor trebui sa se intoarca de urgența, pentru ca pelerinajul este un pic inchis”. In acest context,…

- Depozitele bancare in euro și dolari sunt un tip de instrument financiar care iți protejeaza economiile prin doua mecanisme: atat prin dobanda acumulata, cat și prin reducerea riscului valutar. In momentul de fața, suma de 2.000 de euro depusa intr-un...

- Romanii vor plati o taxa de 50 de bani la achiziția oricarei bauturi imbuteliate, incepand cu data de 30 noiembrie. Aceasta taxa poate fi recuperata atunci cand recipientele sunt aduse in punctele de colectare special amplasate de magazine, fara a fi nevoie de bonul fiscal.Prin acest program se…

- Vești bune pentru cei care locuiesc in aceasta țara! Statul vine in ajutorul lor și le ofera cate 200 de euro. Banii vor fi acordați pentru ziua de naștere a fiecaruia, dar trebuie sa indeplineasca anumite condiții. Vezi care sunt criteriile de eligibilitate pentru a intra in posesia banilor. Bani de…

- Statul intenționeaza sa ofere fiecarei gospodarii afectate asistența de urgența in valoare de aproximativ 2,9 mii USD. Programul prevede, de asemenea, masuri imediate de refacere a locuințelor.

- Programul ”Microbuze electrice pentru transportul elevilor” are un buget de 300 de milioane de lei. Beneficiarii acestui program vor fi reprezentati de consiliile judetene din Romania, precum si de subdiviziunile administrativ teritoriale ale municipiului Bucuresti. Suma pe care fiecare unitate administrativ…

- Daca despre Ilie Nastase scriam zilele trecute ca incaseaza de la stat o pensie de-a dreptul rușinoasa, nu același lucru se poate spune și despre Ion Țiriac. Din contra, acesta se bucura lunar de o suma colosala, care a starnit și unele suspiciuni. Iata ce suma de bani ii intra lunar in cont de la […]…

- Programul primei etape din Liga a III a s-a decis in urma tragerii la sorți ce a fost gazduita de sediul Federației Romane de Fotbal. Cele doua reprezentante ale județului nostru, Flacara Moreni și FC Pucioasa, se vor duela inca din prima runda a noului sezon competițional. Programul complet al etapei…