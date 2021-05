Cum fentează legea, transportatorii cu camioane supra-încărcate. Dacă refuză cântarul, amenda este de 5 ori mai mică Șoferii care circula cu autocamioane incarcate peste limita legala, profita de o portița in lege, care le permite sa ocoleasca amenzile mari pe care le-ar putea lua in trafic. Concret, aceștia refuza cantarirea mașinii și asta le aduce o amenda mult mai mica decat cea pe care ar primi-o daca ar accepta. In plus, raman […] Citește Cum fenteaza legea, transportatorii cu camioane supra-incarcate. Daca refuza cantarul, amenda este de 5 ori mai mica in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Toți șoferii au interzis! Vei primi amenda de pana la 1.000 de lei daca faci asta ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 O parte din șoferii din Romania aleg sa iși spele mașin in fața blocului sau a casei…

- Proiect: Polițiștii locali sa poata da amenzi daca, in anumite situații, șoferii refuza sa se legitimeze Polițiștii locali vor putea sa dea amenzi proprietarilor de mașini, daca cer și nu primesc de la aceștia informații din care sa reiasa cui a fost imprumutata o anumita mașina, precum și șoferilor…

- Polițiștii locali ar putea AMENDA șoferii care refuza sa se legitimeze: Proiect de lege inregistrat la Senat Polițiștii locali ar putea AMENDA șoferii care refuza sa se legitimeze: Proiect de lege inregistrat la Senat In cadrul unui proiect legislativ inregistrat la Senat, polițiștii locali vor avea…

- Poliția Locala va putea da amenzi proprietarilor de mașini care, in anumite situații, daca refuza sa se legitimeze. Proiectul de lege a fost depus la Senat la sfarșitul acestei saptamani. Potrivit propunerii legislative, Legea Poliției Locale nr. 155/2010 ar urma sa se modifice in sensul ca polițiștilor…

- HS Timber Productions SRL din Sebes, fosta Holzindustrie Schweighofer SRL, a scapat de o amenda in valoare de 10.000 de lei din cauza unor acte care nu au fost completate corespunzator. Angajatul de la Garda Forestiera care a constatat sanctiunea a uitat sa treaca in procesul verbal actul normativ in…

- AMENZI de aproape 17.000 de lei pentru șoferii vitezomani dupa o acțiune a polițiștilor din Alba pe DN 1, tronsonul Aiud – Miraslau – Decea – Unirea Politistii din Aiud au actionat, pe DN 1, pe tronsonul Aiud – Miraslau – Decea – Unirea si au depistat 39 de conducatori auto ce nu au respectat regimul…

- Unii parinți din Alba REFUZA sa iși inscrie copiii la orele remediale pentru recuperarea materiei, pe motiv ca nu primesc BANI de la Stat In județul Alba, 1430 de elevi s-au inscris la orele remediale destinate recuperarii materiei pierdute din cauza pandemiei de coronavirus. Potrivit datelor transmise…

- In urma desfașurarii adunarii publice organizata de Federația Publisind, in zona Palatului Cotroceni, in data de 24 februarie a.c. au fost luate urmatoarele masuri: Au fost aplicate organizatorilor patru sancțiuni contravenționale, in valoare totala de 10.000 de lei, conform prevederilor Legii nr.…