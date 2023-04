Stiri pe aceeasi tema

- In randurile de mai jos, vom dezvalui secretul ardeilor umpluți de post. Afla ce trebuie sa pui in compozitie pentru a iesi pufosi, un deliciu ce va face furori in randul familiei și musafirilor. Rețeta ardei umpluți de post Daca ai nevoie de puțina inspirație pentru urmatorul preparat pe care sa-l…

- Secretul reusitei in prepararea urzicilor este, in primul rand experienta, dar si respectarea retetei. Cine incepe sa cunoasca savoarea acestor preparate, va cauta urzicile in fiecare primavara. Ciorba de urzici este cea mai ieftina, dar și delicioasa mancare.

- Deliciosul spanac inabușit, folosit pe post de garnitura ori umplutura la placinta, se prepara cu doar cateva ingrediente. Rețeta o regasim la Radu Anton Roman, in lucrarea “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).

- Delicioasa și ușor de gatit, iahnia de fasole este un preparat preferat in Postul Paștelui. Ca sa iasa perfecta, mancarea are cateva secrete. Rețeta o regasim la regretatul gastronom Radu Anton Roman in lucrarea “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).

- Ciorba de carne de vita este des preparata de gospodine in sezonul rece, in mod deosebit datorita proprietaților sale benefice pentru sanatate. O astfel de mancare furnizeaza o mulțime de lichid organismului care se confrunta cu raceala sau care are o imunitate scazuta. Știi cat trebuie sa fiarba carnea…

- Un desert fin și aromat care nu poate fi refuzat de nimeni. Este vorba despre cel mai pufos chec, preparat dupa rețeta regretatului gastronom Radu Anton Roman, aparuta in lucrarea “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti”.

- Preparat nelipsit de pe mesele romanești, cea mai buna ciorba de perișoare se gatește dupa rețeta regretatului gastronom, Radu Anton Roman. Mancarea delicioasa se acrește cu borș și se drege cu smantana.

- Carnea prajita se pastreaza timp de mai multe luni, daca se adauga untura peste ea. Rețeta preparatului delicios, la fel cum gatea bunica, o regasim la Radu Anton Roman, in lucrarea “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti”.