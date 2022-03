Stiri pe aceeasi tema

- In jur de 1,5 milioane de copii au parasit Ucraina de la inceputul invaziei ruse, pe 24 februarie, a estimat sambata UNICEF, citata de CNN , care avertizeaza asupra pericolului la care sunt expuși copiii care fug din calea bombardamentelor. Pe langa aceștia, ”nenumarați alți” copii sunt stramutați in…

- Premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, a spus ca „Romania a stralucit” referitor la gestionarea problemei refugiaților din Ucraina și a criticat aspru Rusia: „Razboiul a revenit in prim-planul istoriei Europei, iar dreptul international a fost pus intre paranteze”.„Razboiul a revenit in prim-planul istoriei…

- Ministerul Economiei va avea miercuri o prima intalnire in cadrul unui task force pentru gestionarea industriilor cu aport la PIB-ul Romaniei, afectate de razboiul din Ucraina, a declarat Florin Spataru, ministrul de resort.

- Andriy Yarmolenko (32 de ani), extrema ucraineana a celor de la West Ham, a primit cateva zile de pauza din partea managerului Davis Moyes. Razboiul pornit de Rusia pe teritoriul Ucrainei l-a afectat pe fotbalist. Yarmolenko, al doilea marcator din istoria naționalei Ucrainei, 44 de goluri inscrise…

- Gianni Infantino (51 de ani), președintele FIFA, se declara „șocat” de razboiul din Ucraina. Rusia și-a continuat vineri dimineața ofensiva din Ucraina, armata lui Vladimir Putin incercand sa inainteze cat mai mult spre capitala Kiev. Gianni Infantino, președintele FIFA: „Sunt șocat de ce se intampla…

- OFICIAL: Romania a convocat un task-force pentru Razboiul din Ucraina. Guvern: Țara are suficiente stocuri de gaze Reprezentanții Guvernului au transmis concluziile reuniunii task-force pentru gestionarea situației generate de agresiunea militara rusa din Ucraina. Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca…

- Florin Zamfirescu și-a exprimat opinia despre protestele violente fața de restricțiile impuse de multe țari in contextul actual. Ce spune actorul despre ce se intampla in lume? Mulți dintre fanii artistului sunt de acord cu afirmațiile sale. Florin Zamfirescu, despre protestele violente impotriva restricțiilor…

- Elena Gheorghe trece prin momente dificile in aceasta perioada, asta dupa ce a aflat vestea tragica. Cantareața a fost devastata de durere in momentul in care aflat ca bunica ei a incetat din viața, astfel ca incearca sa treaca peste aceasta suferința.