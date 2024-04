Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat, duminica, la Ianca, in judetul Braila, acolo unde liberalii si-au anuntat candidatii la alegerile locale, ca este important ca politicienii sa stea de vorba cu oamenii, sa le explice ce s-a facut bine in guvernarea liberala, dar si ceea ce nu s-a facut. ”Un…

- O serie de canale Telegram și Twitter au difuzat in dupa-amiaza zilei de 18 martie informații despre moartea regelui Carol al III-lea al Marii Britanii. Pe de alta parte, niciun mijloc de presa britanic nu a furnizat informații despre moartea regelui. In februarie, s-a aflat despre cancerul monarhului;…

- Suporterii U Cluj, din Peluza Șepcile Roșii, au lansat o licitație care are ca scop trimiterea unor copii cu dizabilitați pentru prima data in viața lor intr-o tabara.”Vrem sa facem bine și impreuna știm sa facem bine! De data aceasta ne implicam in indeplinirea visului unor copii cu dizabilitați…

- Pompierii din Cluj trag un nou semnal de alarma, dupa ce incendiile de vegetație din ultima perioada s-au inmulțit considerabil. Militarii din județul Cluj le reamintesc oamenilor ca incendierea vegetației uscate se sancționeaza. In plus, aceste incendii se pot extinde și pod produce daune in localitați.…

- Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) este angajata de la inceputul acestui an in desfașurarea programului integrat „UVT pentru elevi”, in cadrul parteneriatului pe care il dezvolta cu mediu preuniversitar. Amplul program se adreseaza elevilor din intreaga țara și este format din Prin intermediul…

- Serviciul Roman de Informații face angajari: "nu oferim un simplu job, ci un context complet in care iți poți pune in valoare talentul și abilitațile, indiferent de domeniul in care ești specializat".

- Voleibalistii de la SCMU Craiova au avut parte de un meci complicat sambata seara cu Zalau, dar castigat in cele din urma. La finalul celor cinci seturi, motive de bucurie au avut alb-albastrii, dar si tehnicianul Danut Pascu, cel care s-a aratat mandru de devotamentul elevilor sai. „As putea spune…

- Fosile de dinozauri din familia Rhabdodontidae, unice in lume, apartinand unei specii erbivore de talie mica, 2-6 metri lungime, si cu o varsta de aproximativ 70 de milioane de ani, au fost descoperite pe teritoriul Geoparcului International UNESCO Tara Hategului, in apropierea localitatii Valioara,…