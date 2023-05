Cum explică Theodor Andrei propriul său eșec de la Eurovision 2023 Theodor Andrei a fost tanarul artist care a reprezentat Romania la competiția Eurovision 2023. Deși a starnit un val de critici, iar piesa lui a primit zero voturi, tanarul cantareț care a purtat un costum roz pe scena Eurovision de la Liverpool este mulțumit de prestația sa. Theodor Andrei susține ca sistemul de votare la Eurovision 2023 s-ar fi facut dupa niște principii nu indeajuns de transparente și astfel de explica cele zero puncte primite de el. „Totul este intr-un trend ascendent și cred ca Eurovision, pe plan egoist, e un nou pas foarte grav pentru fiecare artist care a fost acolo. Acum,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Theodor Andrei, reprezentatul Romaniei la Eurovision 2023, invitat in emisiunea La Maruta de la Pro TV, a vorbit despre prestatia care i-a adus un val imens de critici.Piesa interpretata de Theodor Andrei la cel mai cunoscut concurs de muzica din Europa a obtinut un record negativ - cea mai slaba…

- Theodor Andrei, reprezentatul Romaniei la Eurovision 2023, invitat in emisiunea La Maruta de la Pro TV, a vorbit despre prestatia care i-a adus un val imens de critici. Piesa interpretata de Theodor Andrei la cel mai cunoscut concurs de muzica din Europa a obtinut un record negativ - cea mai slaba participare…

- Mihai Traistariu este total dezamagit de prestația lui Theodor Andrei pe scena de la Eurovision 2023. Romania nu s-a calificat nici in acest an in finala Eurovision.Mihai Traistariu are deja un istoric cu aceasta competiție muzicala, el fiind artistul care in anul 2006 a dus Romania pe locul 4 la Eurovision.…

- Mihai Traistariu este total dezamagit de prestația lui Theodor Andrei pe scena de la Eurovision 2023. Romania nu s-a calificat nici in acest an in finala Eurovision.Mihai Traistariu are deja un istoric cu aceasta competiție muzicala, el fiind artistul care in anul 2006 a dus Romania pe locul 4 la Eurovision.…

- Din pacate Romania a ratat calificarea in finala Eurovision 2023, iar fanii au reacționat dur.Reprezentantul tarii noastre a concurat in cea de a doua semifinala a competitiei ce a avut loc joi seara, la Liverpool, Marea Britanie.Cu piesa „D.G.T. (Off and on)”, Theodor Andrei a intrat pe scena al treilea…

- Adrian Romcescu, compozitor și cantareț, susține ca Theodor Andrei, reprezentantul Romaniei la Eurovision, nu se va califica in marea finala a concursului de sambata, 13 mai. Tanarul urca pe scena de la Liverpool in aceasta seara, in a doua semifinala. Intr-un interviu pentru Fanatik, Adrian Romcescu…

- Theodor Andrei va canta, joi, pe scena Eurovision M&S Bank Arena de la Liverpool, iar evenimentul va fi transmis in direct si in exclusivitate de TVR 1, TVR International si TVR+, de la ora 22.00. Publicul din Romania poate vota artistul preferat din a doua semifinala prin SMS la numarul 1399 (numar…

- A fost spectacol pe scena Eurovision din Liverpool. Reprezentantul Romaniei, Theodor Andrei, a sustinut a doua repetiție, la care a avut acces și presa. Artistul nu a avut emoții deloc și a cucerit publicul fara drept de apel.