Stiri pe aceeasi tema

- Derularea evenimentelor din Afganistan și imaginile cu talibanii preluand din nou puterea fara sa intampine o opoziție semnificativa ne starnesc nu comparații, desigur, dar intrebari despre cit de siguri suntem pe ce nu putem fi niciodata siguri. Televiziunea Al Jazeera din Doha a difuzat duminica…

- Talibanii strabat Afganistanul și, pe zi ce trece, preiau controlul in tot mult mai multe zone ale țarii. Peste 1.000 de civili au fost uciși in ultima luna in confruntarile sangeroase. In incercarea de a se salva, numeroși localnici fug din calea insurgenților, parasindu-și casele și puțina avuție…

- "Nu regret decizia mea", a spus Biden, in cadrul unei conferinte de presa la Casa Alba. Ultimele trupe americane ar urma sa paraseasca Afganistanul la 31 august, dupa 20 de ani de razboi purtat de Statele Unite in aceasta tara.De cand presedintele democrat a anuntat acest termen, in urma cu aproximativ…

- Talibanii au preluat controlul asupra orasului Taloqan, in nord-estul Afganistanului, a treia capitala de provincie care cade in mainile insurgentilor duminica si a cincea in ultimele trei zile, relateaza AFP, citand locuitori si o sursa din domeniul securitatii, arata Agerpres. "Guvernul…

- Talibanii au preluat controlul asupra orasului Taloqan, in nord-estul Afganistanului, a treia capitala de provincie care cade in mainile insurgentilor duminica si a cincea in ultimele trei zile, relateaza AFP, citand locuitori si o sursa din domeniul securitatii. "Guvernul a esuat in a…

- Presedintii Comisiei Europene si Consiliului European, Ursula von der Leyen si Charles Michel, au salutat marti, la inceputul summitului cu presedintele american Joe Biden, ''reintoarcerea'' Statelor Unite pe scena internationala, scrie agentia EFE. ''Domnule presedinte, draga Joe, suntem…

- Turcia trebuie sa-si retraga trupele din Afganistan în cadrul acordului încheiat anul trecut de catre Statele Unite cu talibanii, afirma un purtator de cuvânt al mișcarii islamiste într-o serie de declarații acordate agenției Reuters citate de News.ro.Acesta a respins…

- Incidentul a avut in orasul Charikar, capitala provinciei Parwan, a declarat presei purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne, Tareq Arian."Patru persoane au fost ucise si 11 au fost ranite", a facut cunoscut purtatorul de cuvant.Abdullah Abdullah, care conduce procesul de pace din tara, a condamnat…