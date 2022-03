Stiri pe aceeasi tema

- Un artist de la noi a trecut prin momente grele dupa ce la finalul anului trecut a aflat o veste crunta. Artistul a fost depistat cu diabet, iar pentru el a urmat o perioada dificila. Interviu exclusiv la Antena Stars, la cateva luni de la aflarea bolii de care sufera.

- Valentina Pelinel, fosta soție a lui Cristian Boureanu, și Laura Dinca, fosta iubita a lui Cristian Boureanu, au stat la aceeași masa la nunta lui Cristian Burci, care a avut loc in Abu Dhabi. Mulți ar fi crezut ca intre ele exista o rivalitate, insa cele doua au stat una langa cealalta și nu au fost…

- Cristian Boureanu le-a dat uitarii pe toate domnișoarele care roiau in jurul lui și s-a afișat alaturi de iubita lui, Cristina Belciu. Ce fotografie au postat cei doi și cum și-au asumat relația pe rețelele de socializare.

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau fac in curand trei ani de cand s-au separat, insa in prezent sunt tot soț și soție. Cei doi s-au luptat mult sa divorțeze, dar nu au reușit inca sa devina oficial doua persoane necasatorite. Cantareața a acordat un interviu in exclusivitate pentru Antena Stars, unde…

- Cristian Boureanu, 49 de ani, a recunoscut ca are o relație cu Cristina Belciu, 24 de ani . Afaceristul se iubește de doar cateva luni cu tanara care e mai mare cu doar trei ani decat fiica lui. Ioana Boureanu a implinit 21 de ani și a sarbatorit alaturi de prieteni, dar și de iubita tatalui ei. Sambata…

- Cristian Boureanu iubește din nou! Fostul politician de bucura de o relație frumoasa cu o femeie de-a dreptul superba care atrage privirile tuturor oriunde ar merge. Ce spune controversatul afacerist despre povestea de iubire dintre el și Cristina Belciu? Fanii acestuia sunt extrem de bucuroși ca a…

- Raluca Jurca nu se sfiește sa iși demonstreze dragostea pe care i-o poarta iubitului ei, Cezar Ouatu, astfel ca oriunde s-ar afla face diferite gesturi romantice. Ei bine insa, recent a fost surprinsa in timp ce ii facea artistului o "altfel" de dovada de iubire, chiar in vazul tuturor! Iata in ce ipostaza…

- Ioana Ignat iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Cu ocazia sarbatorii religioase de Sfantul Ioan, vedeta și-a aniversat ziua la studio alaturi de prietenii sai apropiați. Artista a marturisit in exclusivitate la Antena Stars despre cum a petrecut sarbatorile de iarna, dar și detalii despre relația…