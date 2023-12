Cum erau revelioanele de dinainte de ’89? Simplu, cu securiști, informatori și bancuri cu Ceaușescu Cu fiecare an care trece, se mai pune un pic de distanța intre epoca actuala (sa-i spunem era noastra) și negura sinistra de dinainte de 1989. O distanța cu atat mai necesara cu cat, așa cum vedem, istoria nu doar ca are tendința sa se repete, ci o face la propriu, amintindu-le celor mai in varsta de infernul din care au scapat. Nu și unora dintre cei tineri din pacate, persoane carora sigur ca varsta frageda nu are ce sa le aminteasca, motiv pentru care au tendința de a idealiza respectiva epoca. Aceasta idealizare este insa normala pana la un punct, oamenii au facut-o de altfel dintotdeauna… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

