Cum erau pedepsiți uzurpatorii tronului bizantin Era ceva total neobișnuit in Europa medievala, unde fiecare formațiune statala avea o dinastie conducatoare, cu reguli de moștenire a tronului laterala sau liniara. In Imperiul Bizantin, reușita uzurpatorului era pusa pe seama providenței, iar mutilarea lui (in cazul unei nereușite), la fel. Daca un individ reușea sa uzurpeze tronul, populația il accepta, considerand ca s-a infaptuit voința lui Dumnezeu. Dar integritatea fizica și mintala era o condiție obligatorie, atat pentru imparați, cat și pentru preoți. Citeste articolul mai departe pe historia.ro…

Sursa articol: historia.ro

