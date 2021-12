Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Mirița, unul dintre cei mai talentați cantareți din Romania, a fost invitat in cadrul emisiunii Showbiz Report, unde a facut dezvaluiri despre viața sa de artist și cea de familie.Cum s-a schimbat viața lui de cand a devenit tata, dar și cu ce se ocupa in prezent, puteți vedea mai jos.

- Andreea Podarescu a trecut printr-un divorț cu fostul sau iubit cu care are și un copil. Cei doi s-au desparțit cu scandal, insa aceasta a trecut peste acea perioada mai puțin frumoasa din viața ei. Vedeta a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca in momentul de fața este fericita ca s-a mutat…

- Kani de la Chefi la Cuțite traiește momente unice alaturi de soția sa, Maria și fetița lor. Fostul concurent și partenera lui de viața au facut marturisiri in exclusivitate la Antena Stars.

- Marcel Pavel a trecut prin cel mai greu moment din viața sa. In urma cu trei luni, artistul și-a pierdut cea mai draga ființa, pe cea care i-a dat viața. Cantarețul a facut dezvaluiri in lacrimi la Antena Stars despre moartea mamei sale.

- Ianna Novac este una dintre cele mai apreciare artiste din Romania. Este casatorita și are doi copii de care este extrem de mandra, Invitata in cadrul emisiunii de la Antena Stars, vedeta a scos la iveala amanunte mai puțin știute din viața ei personala. „Ne-am casatorit și n-am avut timp de lune de…

- Gabriela Cristea a fost testata pozitiv cu COVID-19, iar vedeta va trebui sa stea in izolare la domiciliu in urmatoarea perioada. Prezentatoarea de la Antena Stars a fost inlocuita in emisiunea „Mireasa – Capriciile iubirii” de Paula Chirila. Schimbare la Antena Stars, dupa ce Gabriela Cristea a fost…

- A venit ziua cea mare pentru Simona Halep și pentru partenerul ei de viața, Toni Iuruc! Chiar in aceste momente, cei doi au parasit locuința, pregatiți pentru o nunta de poveste, așa cum amandoi au anunțat. Simona Halep și Toni Iuruc vor spune in cateva momente cel mai important „Da” din viața lor,…

- Gina Pistol și Smiley au devenit parinți pentru prima data in urma cu 6 luni. Prezentatoarea de la Antena 1 este in culmea fericirii de cand a nascut și se bucura din plin de rolul de mama. Gina Pistol face fața tuturor provocarilor de cand a devenit pe lume micuța Josephine.Vedeta face parte din categoria…