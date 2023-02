Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a dezvaluit recent ce afacere a facut cu Gigi Becali, patronul FCSB. Dupa ce in mai 2022 i-a dat 2 milioane de euro pentru un teren, cei doi au repetat recent afacerea pentru un teren in Voluntari. De data aceasta, suma a fost dubla,…

- Nu de azi, de ieri, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir (foto sus), caruia i se mai zice și „Oracolul de la Balcești”, este mana cereasca a media din Romania, și la fotbal, dar nu numai. Iar asta, mai ales, pentru diversele-i previziuni din sportul rege, adesea fantasmagorice,…

- Dumitru Dragomir (76 de ani), fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a intervenit la GSP Live la finalul amicalului Republica Moldova - Romania, incheiat 0-5. „Corleone” a nominalizat cațiva dintre jucatorii remarcați in victoria de la Chișinau, despre care spune ca n-ar trebui sa lipseasca…

- La Tribunalul București a avut loc miercuri, 16 noiembrie, o noua audiere in procesul lui Mario Iorgulescu, fiul șefului Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Gino Iorgulescu, acuzat de ucidere din culpa.

- Mario Iorgulescu, fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, nu vrea sa se intoarca in Romania și spera sa primeasca o pedeapsa cu suspendare care sa-i permita sa ramana in Italia. Declarațiile au fost facute intr-un interviu pentru Fanatik, la 3 ani dupa ce a ucis un tanar intr-un…

- Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, șeful Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), a declarat pentru Fanatik ca nu dorește sa se intoarca in Romania, ca ar dori sa fie condamnat cu suspendare și sa iși faca pedeapsa in Italia. Iorgluescu, acuzat de procurori ca a ucis un tanar de 24 de ani dupa…

- In primul interviu dupa accidentul de circulație pe care l-a provocat in 2019, in care a murit un tanar de aceeași varsta cu el, Mario Iorgulescu, 27 de ani, a declarat pentru Fanatik ca regreta „greșeala”, iși cere scuze familiei indoliate și o asigura de „sprijinul sau”. Fiul lui Gino Iorgulescu,…

- Selecționata de fotbal juniori U20 a Romaniei va disputa, luna aceasta, doua meciuri de pregatire, cu Italia și Polonia. Ambele meciuri se vor juca la Arad și vor fi in transmise in direct la Digi Sport, informeaza Federatia Romana de Fotbal.17 noiembrie, Arad: Romania U20 - Italia U20, ora 21.00 21…