Cum e posibil să fii aproape singur în fața unui tablou celebru Criza coronavirusului a golit muzeele, mai ales de vizitatorii straini. Celebrul muzeu Luvru nu face excepție de la regula. Luvrul și-a pierdut vizitatorii, iar „un muzeu gol nu este de dorit”, dupa cum a declarat directorul muzeului, Jean-Luc Martinez, la Europe1. Martinez a invitat vizitatorii pe un ton vesel-amar sa vina sa o vada pe Mona Lisa, deoarece este posibil sa fii „aproape singur in fața celui mai faimos tablou din lume”. Muzeul a cunoscut o reducere a numarului de vizitatori pana la 75% in iulie și 60% in august (din numarul obișnuit de vizitatori). „Majoritatea vizitatorilor noștri,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

