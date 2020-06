Cum e posibil aşa ceva: doi hoţi fură împreună, dar numai unul e arestat? Hotii raman pe strazi deoarece legea le permite o "portita": se pot impaca cu victimele. Un nou asemenea caz s-a intamplat recent in Iasi, dupa ce politistii Sectiei 5 au identificat doi tineri care au furat un motor de autoturism din curtea unui service. Unul dintre ei s-a impacat cu pagubitul si a scapat de bratul legii. Al doilea insa nu a reusit se pare sa ajunga la o intelegere, si a fost retinut de catre politisti pentru 24 de ore (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

