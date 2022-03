Cum dormim? Beatrice Mahler face o reevaluare a somnului

Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Institutului "Marius Nasta", Beatrice Mahler, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca numarul pacientilor internati in sectia COVID si in sectia de Terapie Intensiva COVID a unitatii medicale este in usoara crestere in ultima saptamana. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Dr. Beatrice Mahler spune ca se observa o ușoara creștere a numarului cazurilor Covid-19 in Institutul ”Marius Nasta”, motiv pentru care recomanda sa se stabileasca daca este vorba varianta 2 a Omicron și sa nu abandonam masca in acest moment. ”Cred ca este importanta, in acest moment, efectuarea…

- „Din fericire, lucrurile stau bine din acest punct de vedere. Avem putini pacienti internati si in sectie si la ATI. Nu sunt mai mult de doua-trei internari intr-o zi. Sunt pacienti care au nevoie de terapie si suport ventilator. Marea majoritate a celor care ajuns la spital pentru evaluare sunt evaluati…

- "Un bilanț de 25.000 de cazuri de COVID pe zi poate aduce reale probleme de asistența, pentru ca asta inseamna transmitere intensa intensa, inseamna izolare la domiciliu pentru toți contacții direcți, inseamna risc sporit de imbolnavire din comunitate la personalul medical și practic cred ca in valul…

- Managerul Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta”, dr. Beatrice Mahler, atrage atenția ca, deși este mai blanda, totuși varianta Omicron poate dezvolta simptomatologie ingijoratoare mai ales in cazul persoanelor care au o afecțiune cronica pe care o ignora. Și mai atrage atenția ca multe cadre…

- Managerul Institutului „Marius Nasta” din Bucuresti, Beatrice Mahler, afirma ca sunt multe cazuri de „long Covid”, unde simptomele si sechelele persista, iar la spitalul pe care il conduce au fost pacienti care au stat internati in jur de doua luni, informeaza News.ro . „Din fericire, o mare parte din…

- Managerul Institutului „Marius Nasta” din Bucuresti, Beatrice Mahler, afirma ca sunt multe cazuri de „long COVID” - situatia cand infectia trece, dar simptomele si sechelele persista - iar la spitalul pe care il conduce vin acum multi pacienti pentru evaluare post-Covid.

- Dr. Beatrice Mahler, șef de lucrari, managerul Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta”, spune despre 2021 ca a fost un an al extremelor, in care a simțit limitele sistemului medical, motiv pentru care spera ca, in 2022, politicienii vor ințelege necesitatea de investiții și reforme in sistemul…