Auditul financiar asupra Contului de executie a bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate a scos la iveala prejudicii imense aduse sectorului sanitar. Inspectorii Curții de Conturi au depistat de la medicamente decontate pentru decedați, compensari nelegale, analize pentru gravide facute barbaților și sporuri Covid necuvenite, pana la achiziții cu iz penal. Potrivit […]