Cum devin boschetarii mari patroni de firme: „M-a îmbrăcat bine, m-a parfumat“ Prezenta surprinzatoare la un proces cu o miza financiara imensa, in care protagonist este un cunoscut om de afaceri din Iasi. Un tanar fara educatie, folosit in trecut de reprezentantii unei societati, a povestit judecatorilor cum a ajuns administrator al unei firme, desi nu stie sa scrie si sa citeasca. C.T.B. este originar din Harlau si a marturisit judecatorilor ca a acceptat sa preia societatea pentru ca era foarte sarac si nu avea ce sa manance. Se int&a (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

