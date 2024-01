Stiri pe aceeasi tema

- Ronald Gavril, in varsta de 37 de ani, a postat prima fotografie cu Anamaria Prodan pe rețelele de socializare. Recent s-a speculat ca impresara și boxerul roman ar forma un cuplu. Anamaria Prodan și-a petrecut Revelionul in Statele Unite ale Americii alaturi de copiii ei, dar și de Ronald Gavril, boxerul…

- Anamaria Prodan și Ronald Gavril sunt mai fericiți ca niciodata de cand formeaza un cuplu și nu ezita sa arate acest lucru. Dupa ce impresara a postat o imagine cu noul partener, acum a venit randul iubitului milionar sa confirme relația. Ipostazele tandre in care s-au afișat cei doi de curand.

- Este iubita, iubește din nou și nu ezita sa arate acest lucru. Anamaria Prodan și Ronald Gavril se afișeaza tot mai des impreuna, unul dintre aceste momente fiind seara de Revelion. Cum au petrecut cei doi in noaptea dintre ani.

- Anamaria Prodan, in varsta de 51 de ani, are o mare dorința, pentru care a facut deja demersuri. Impresara vrea sa devina bunica cat mai repede și deja a cumparat o parte de garderoba pentru nepotul sau nepoata ei.„Abia aștept sa am nepoți. Sa ii vad eu pe ei cum alearga prin casa, cum fac toate tampeniile…

- In urma cu o zi, Spynews.ro va prezenta detalii exclusive despre noul iubit al Anamariei Prodan. Impresara și partenerul ei, un barbat extrem de cunoscut in lumea sportului, sunt mai fericiți ca niciodata de cand formeaza un cuplu, iar impresara a confirmat acest lucru. Cine ii aduce zambetul pe buze…

- Dupa o perioada in care s-a zvonit ca sunt impreuna, Kamara și Gabriella Nastas au confirmat ca formeaza un cuplu. Cei doi spun ca și-au dorit sa țina relația departe de ochii curioșilor, mai ales ca bruneta a trecut printr-o relație toxica, din care a ieșit cu greu.

- Vremurile in care Irinel Columbeanu invartea banii și domnișoarele roiau in jurul lui. La aproape o luna de cand a decis ca este mai bine sa se mute la azil, fostul afacerist spera ca persoanele apropiate, care i-au fost mai demult prieteni, sa il ajute. Anamaria Prodan crede ca relațiile i-au distrus…

- Nadd Hu se descurca in bucatarie și i-a impresionat pe jurați cu preparatele sale. Talentul sau a facut-o sa ajunga pana in battle-ul numarul noua, insa, nici pe partea sentimentala nu sta rau. Concurenta de la Chefi la cuțite traiește o frumoasa poveste de dragoste de aproape trei ani și are doar cuvinte…