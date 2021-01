Cum deosebim tulpina britanică de coronavirus? Cele mai frecvente simptome Tulpina britanica de coronavirus nu este mai nociva insa este mult mai contagioasa decat varianta inițiala. Simptomele specifice acestei mutații sunt foarte asemanatoare cu cele ale variantei simple de Covid-19. Cele mai frecvente simptome in randul cetațenilor britanici infectați cu noua tulpina sunt tusea, oboseala, durerile in gat si durerile musculare. De asemenea, pacienții infectați fac temperatura, tușesc și iși pierd temporar gustul și mirosul. Conform site-ului NHS, majoritatea persoanelor infectate cu virusul dezvolta cel putin una dintre aceste simptome. Simptomele au fost stabilite… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Tusea, oboseala, durerile in gat si durerile musculare se numara printre cele mai frecvente simptome la persoanele infectate cu noua varianta de coronavirus din Marea Britanie, arata un studiu realizat de Institutul Național de Statistica de la Londra, relateaza BBC, potrivit Mediafax.

